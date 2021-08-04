Украинские цифровые COVID-сертификаты прошли успешное оценку требований ЕС
Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб заявил, что украинские COVID-сертификаты прошли успешную техоцценку ЕС
Об этом он написал в Facebook.
"Цифровые COVID-сертификаты в действии прошли успешную техническую оценку со стороны ЕС!
Этот "экзамен" касался оценки соответствия технической реализации цифровых сертификатов Украины требованиям ЕС и, фактически, являлся решающим этапом взаимного признания цифровых сертификатов для путешествий", - написал Вискуб.
Он добавил, что остался последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.
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