С тем смягченным "вероятно", что не отражает эмпатии автора, а просто профессиональную осторожность. Хотя само сообщение даже с этим смягчением не назовешь профессиональным – оно способно причинить боль тем, кто сейчас далеко от родного города, от могил близких. Они надеялись вернуться. Им не все равно. Это не "какая разница", как в случае с украинским языком, который не хочется учить. Теперь, прочитав такую "сенсационную новость", украинские переселенцы будут задыхаться среди ночи, им не хватит воздуха от одной только мысли, что уже все – больше они не станут ногой на клочок своей земли.

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Просто представьте себя на месте этих людей и найдете нужные слова. Несколько лет подряд меня преследовала картина — безрадостная желтовато-серая равнина, пересеченная в воздухе по нефтепроводу Дружба, где был когда-то разрушенный за 5 лет город Соколов возле Стрыя и простоявший 600 лет. Частный город магнатов Дедушицких. От него осталось разве что пригород Ланы Соколовские, что стало впоследствии полноценным селом. А еще раскрашена статуя мадонны с отбитой рукой, с маленьким Иисусом, когда-то стоявшим в центре города у костела. Я всегда попадала туда почему-то поздно осенью, и однажды летом, но все равно место было очень угрюмое. Шаг за шагом я заключала хронику пропавшего города, работая в архивах, и даже представить себе не могла, что ждет Украину. На меня смотрели искоса – чем заинтересовал меня этот польский анклав, где жили только поляки и евреи, и зачем я лезу в эту темную историю насилия, жестокости, образ, которые до сих пор умалчивают, или трактуют с польской точки зрения. Я просто выслушала все стороны конфликта и даже не заразилась вирусом вины. И меня не убаюкивали свидетельства жителей близлежащих сел, что до 1939 года все было гладко и все жили дружно, пока не пришли москали и немцы. Они и разбудили усыпленное зло.

Когда-то княжеский город Звенигород просуществовал меньше времени и был сожжен монголо-татарами в 1241 году. Зимой, когда замерзли близлежащие болота, служившие защитой для города. В конце 17 века коронный гетман Адам Сенявский решил построить на месте городища на холме замок. Он разрыв его верх и нашел множество человеческих костей, а посередине мраморный гроб. Наверное, воеводы Михаила, погибшего, защищая тогда уже бесперспективный город. После уничтожения Звенигорода, очевидно, всех его защитников похоронили на бывшем ребенке, а копатели господина Сенявского разорили братскую могилу и лишились костей как мусор. Впрочем, замок Сенявский так и не достроил, остались разве что остатки фортификаций, которые выглядят жалко. Амбициозный проект плохо кончился, а затем в XX веке археологам пришлось иметь дело с обезображенной картиной древнерусского города. Польские историки позднейших времен (ХІХ в.) доказывали, что это не столица Звенигородского княжества, что настоящая столица была на Подолье. Опираясь на археологические находки, Михаил Грушевский написал целую разведку о Звенигороде, где доказал – это то место, где правил Владыка Ростиславич, внук Ярослава Мудрого, и откуда началось объединение земель нынешней Галиции.

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Нам кажется, что причины разрушения украинских городов с 2022 года вполне очевидны. Все эти города и села, некоторые из которых, такие как Бахмут или Мариуполь, стали символами украинского сопротивления и жертвами беспрецедентной жестокости российских оккупантов, пали подобно Соколу или Звенигороду, в результате войны, и многие из них действительно нет смысла восстанавливать. Власть примет решение отстраивать их или нет. Ей не будет дела до чувств современных троянцев или карфагенцев.

Только экономическая целесообразность. И уже теперь нужно готовиться к тому, что последствия подобных решений будут отзываться украинцам не одно десятилетие, а целые столетия. Незаживающих ран будет слишком много, потому что современное оружие наносит значительно худшие разрушения, чем в XII или XX веках. А историкам придется искать истину или ее умалчивать, как это было всегда, начиная с наших первых русских летописей. Ибо в обществе не должен угасать запрос на правду. Почему именно этот город погиб? Почему ему не помогли? Почему не отстроили? Вплоть до такого табуированного сейчас вопроса – кто сдал город врагу? Как бы новейшие историки не пытались деперсонифицировать прошлое, за каждым актером героизма, террора или вандализмом стоит центр принятия решений локального или глобального масштаба. ИИ, слава Богу, еще не принимает решений, только конкретные лица. Во взятии и уничтожении Звенигорода обвинили старую женщину, которая якобы провела через тайный ход татар в осажденный Звенигород. Звали ее… Баба Яга. Правда ли, мы никогда не будем знать. Соколов оставил на произвол судьбы его последний владелец, который успел вывезти семью на запад, а затем присоединился к ней сам. За наши уничтоженные города сражались две армии, местное население война застала безоружным – мужчины не могли даже защитить свои семьи и вынуждены были смотреть, как насилуют их жен и детей. За это тоже отвечают конкретные личности.

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Поэтому каждый из нас должен быть готов дать показания перед историей, не доверяя официальным источникам, как бы это дико ни звучало . Только не факт, что не произойдет так, как с Хмельнитчиной или Колиивщиной, события которых толковали польские, русские и еврейские историки, и на них опираются сейчас украинские историки, считая народные думы и песни не источником истории, и отмахиваясь от украинских "буржуазных" историков как от тенденциозных.

Историческая наука всегда будет тенденциозной и ангажированной, даже если пригласят исследователей-варягов. А победителям в этой войне не разрешат говорить правду. После войны цензура может стать еще более суровой. Гомеров на каждую украинскую Трою не хватит. Хоть бы один нашелся, и это было бы хорошо.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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