Украинские ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ из-за дефицита угля

Об этом передает РБК-Украина, в распоряжении которого есть текст проекта.

Переход на газ будет производиться при нехватке угля в период до 15 апреля 2022 года.

"Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточности деятельности по производству электроэнергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях при использовании ими в качестве топлива 100% природного газа (на период отсутствия в достаточном количестве запасов угля на складах производителей)" - говорится в проекте.

Минэнерго, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго" поручено разработать механизм перехода ТЭЦ и ТЭС на газ.

Напомним, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А (антрацит) и П (постный). По состоянию на утро запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн.

Впоследствии, с 4 ноября, Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.

Во время пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что дефицит угля "создан искусственно".

5 декабря Украина получила вторую партию угля из США в 66 тыс. тонн.

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