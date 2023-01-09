Украинские теннисисты победно стартовали на Australian Open
Украинцы Леся Цуренко и Алексей Крутых вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 9 января, в стартовый день турнира Grand Slam в Мельбурне Леся Цуренко, занимающая 137-е место в мировом рейтинге, победила японку Юки Наито (226) – 6:2, 6:1.
Во втором круге квалификации украинка сыграет против Алены Большовой из Испании (141).
Алексей Крутых (185) в первом раунде отбора обыграл Стефана Козлова (198) из США – 7:5, 6:2. Во втором круге украинец сыграет против победителя матча между итальянцем Джанлукой Магером (212) и австрийцем Филиппом Мисоличем (149).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
9 января
Квалификация, первый круг
Женщины
Леся Цуренко (Украина) – Юки Наито (Япония) – 6:2, 6:1
Мужчины
Алексей Крутых (Украина) – Стефан Козлов (США) – 7:5, 6:2
- 7 января стало известно, что испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит первый в 2023 году турнир Grand Slam – Открытый чемпионат Австралии.
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