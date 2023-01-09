Украинские теннисисты победно стартовали на Australian Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 9 января, в стартовый день турнира Grand Slam в Мельбурне Леся Цуренко, занимающая 137-е место в мировом рейтинге, победила японку Юки Наито (226) – 6:2, 6:1.

Во втором круге квалификации украинка сыграет против Алены Большовой из Испании (141).

Алексей Крутых (185) в первом раунде отбора обыграл Стефана Козлова (198) из США – 7:5, 6:2. Во втором круге украинец сыграет против победителя матча между итальянцем Джанлукой Магером (212) и австрийцем Филиппом Мисоличем (149).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

9 января

Квалификация, первый круг

Женщины

Леся Цуренко (Украина) – Юки Наито (Япония) – 6:2, 6:1

Мужчины

Алексей Крутых (Украина) – Стефан Козлов (США) – 7:5, 6:2

7 января стало известно, что испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит первый в 2023 году турнир Grand Slam – Открытый чемпионат Австралии.

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