Украинские теннисистки вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сестры Киченок победили во втором круге парного турнира Олимпиады-2020 итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счетом - 7:6, 6:2. Матч продолжался 1 час и 48 минут.



В четвертьфинале Людмила и Надежда Киченок сыграют с парой представительниц ОКР Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной. Встреча состоится 27 июля.



Олимпиада-2020



Теннисный турнир. парный разряд



женщины



второй круг



Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия) - 7:6, 6:2

На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 36-е место.