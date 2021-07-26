Украинские теннисистки вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпиады-2020
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сестры Киченок победили во втором круге парного турнира Олимпиады-2020 итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счетом - 7:6, 6:2. Матч продолжался 1 час и 48 минут.
В четвертьфинале Людмила и Надежда Киченок сыграют с парой представительниц ОКР Вероникой Кудерметовой и Еленой Весниной. Встреча состоится 27 июля.
Олимпиада-2020
Теннисный турнир. парный разряд
женщины
второй круг
Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) - Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия) - 7:6, 6:2
На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 36-е место.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
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