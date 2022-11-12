Об этом сообщает Еспресо.TV.

12 ноября Марта Костюк принесла Украине решающую победу в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Она обыграла Моюку Учидзиму со счетом 6:0, 6:3. Таким образом, украинки повели в игре 3:0 и гарантировали себе общую победу.

Раньше Марта Костюк выиграла у Мисаки Дои – 7:6, 6:4, а Екатерина Завацкая одолела Моюку Учидзиму – 7:6 (7:3), 6:2.

Кубок Билли Джин Кинг

Токио, Япония

Плей-офф

Япония – Украина 0:3

Марта Костюк (Украина) – Мисаки Дои (Япония) 7:6, 6:4

Екатерина Завацкая (Украина) – Моюка Учидзима (Япония) 7:6 (7:3), 6:2

Костюк - Учидзима 6:0, 6:3

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