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Украинские танкисты завершили обучение на Challenger 2 в Великой Британии и вернулись домой

6 апреля, 2023 четверг
17:37
война с Россией

Военные инструкторы Великой Британии несколько недель обучали личный состав ВС Украины как управлять и бороться с вражескими танками

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обучение в Великой Британии для украинских воинов началось вскоре после объявления в январе о том, что Великая Британия передаст Украине 14 танков Challenger 2, а также боеприпасы и запчасти к ним.

"Военные инструкторы Великой Британии несколько недель обучали личный состав ВС Украины как руководить и бороться с вражескими танками. Обучение включало то, как командовать, водить и работать вместе как экипаж танка Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Challenger 2 знаменует собой знаковое изменение возможностей ВСУ. Это вооружение обеспечит силам обороны лучшую защиту экипажей, предлагая им одни из самых современных и совершенных систем стрельбы в мире.

Вернувшись домой, украинцы будут передавать свой опыт собратьям.

  • В январе Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
  • Министр обороны Алексей Резников показал первые танки Challenger 2, которые Украина получила от Великой Британии.
Мир
Великобритания
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