Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обучение в Великой Британии для украинских воинов началось вскоре после объявления в январе о том, что Великая Британия передаст Украине 14 танков Challenger 2, а также боеприпасы и запчасти к ним.

"Военные инструкторы Великой Британии несколько недель обучали личный состав ВС Украины как руководить и бороться с вражескими танками. Обучение включало то, как командовать, водить и работать вместе как экипаж танка Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Challenger 2 знаменует собой знаковое изменение возможностей ВСУ. Это вооружение обеспечит силам обороны лучшую защиту экипажей, предлагая им одни из самых современных и совершенных систем стрельбы в мире.

Вернувшись домой, украинцы будут передавать свой опыт собратьям.