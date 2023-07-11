Об этом в эфире Эспрессо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Такой формы наказания как отстранения по статье, по которой пытаются обвинить мэра Ровно, нет. Мне больно наблюдать за тем, как сегодня становится инструментом судебная власть в борьбе против несогласных и оппонентов. Это точно не помогает нам с аргументами вступления в НАТО и в переговорах об открытии переговоров о членстве в ЕС", - добавила она.

Нардеп отметила, что наши коллеги все эти вещи совершенно четко отслеживают и будут выставлять нам дополнительные условия на этом пути.

"Мы должны быть готовы, что мы определившись со стратегическим курсом, не можем вечно рассчитывать, что вечно будут сокращены дороги, смягчаемые обстоятельства - какой-то другой подход к нам, чем к любой другой стране, претендующей на членство в цивилизованном обществе" , - подытожила Климпуш-Цинцадзе.