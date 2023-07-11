Украинские суды становятся инструментом власти в борьбе против несогласных. Это не способствует вступлению в НАТО и ЕС, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
Сейчас судебные власти становятся инструментом в борьбе против несогласных и оппонентов. Это не помогает нам с аргументами вступления в НАТО и в переговорах об открытии переговоров о членстве в ЕС
Об этом в эфире Эспрессо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Такой формы наказания как отстранения по статье, по которой пытаются обвинить мэра Ровно, нет. Мне больно наблюдать за тем, как сегодня становится инструментом судебная власть в борьбе против несогласных и оппонентов. Это точно не помогает нам с аргументами вступления в НАТО и в переговорах об открытии переговоров о членстве в ЕС", - добавила она.
Нардеп отметила, что наши коллеги все эти вещи совершенно четко отслеживают и будут выставлять нам дополнительные условия на этом пути.
"Мы должны быть готовы, что мы определившись со стратегическим курсом, не можем вечно рассчитывать, что вечно будут сокращены дороги, смягчаемые обстоятельства - какой-то другой подход к нам, чем к любой другой стране, претендующей на членство в цивилизованном обществе" , - подытожила Климпуш-Цинцадзе.
Отстранение и освобождение мэров городов: хронология
- 7 декабря 2022 года мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию. 1 февраля Владиславу Атрошенко запретили занимать соответствующую должность мэра Чернигова сроком на один год.
- 2 марта мэру Полтавы Александру Мамаю объявили приговор за растрату бюджета общины на своих уборщиц.14 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Мамай уволен с должности на исполнение приговора суда
- 21 июня Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест два месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей у закрытого укрытия в Деснянском районе столицы. Чиновник был ответственен за карту укрытий, на которой отметки не совпадали с имеющимися укрытиями. Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на назначение судом домашнего ареста директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Он заявил о "шквальной кампании по дискредитации" столичных властей и его лично. Впоследствии правительство выписало Кличко выговор.
- 10 июля городского главу Ровно Александра Третьяка суд признал виновным в совершении коррупционного административного правонарушения – он не имеет права занимать должность один год. Сам мэр Ровно на своей фейсбук-странице написал , что считает судебный процесс "издевательством над правосудием". Он отметил, что будет подавать апелляцию.
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