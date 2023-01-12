Действительно давно пора. Через председателей и заместителей сколько существует судебная система на судей оказывают давление и незаконное воздействие. Те же небольшие законные функции, которые они выполняют, могут полностью разделить между собой судьи-спикеры и руководители аппаратов.

Через председателей и заместителей сколько существует судебная система на судей оказывают давление и незаконное воздействие

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Ситуация с ССУ зеркальная. Важные функции он не выполняет вообще, кроме разве что созыва и подготовки съезда, — это вполне могут делать и другие органы судейского управления. А вот тормозом прогресса в судебных властях ССУ во главе с Моничем показала себя за последние годы на 15 баллов из 10.

Символично, что проект зарегистрирован накануне съезда судей, который должен избрать 8 членов ВРП и наконец запустить новый состав. Конечно, на продвижение законопроекта его результаты повлияют также.

P.S. Кстати, деструктивную работу некоторых председателей судов и других бывших и судейских бонз по избранию ВРП мы очень хорошо видим.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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