Украинские студенты смогут продолжить обучение в Литве, Латвии, Эстонии
Руководители министерств образования и науки Эстонии, Латвии и Литвы предложили соискателям образования из Украины возможность продолжить обучение на всех образовательных уровнях
Об этом говорится в их совместном обращении, рассказывает Еспресо.TV .
Для детей и молодежи, прибывающих из Украины в связи с вторжением России, предусмотрена возможность продолжить обучение в таких учебных заведениях стран Балтии:
- детские сады;
- общеобразовательные школы для детей и молодежи;
- средние школы, профессионально-технические училища, высшие учебные заведения прикладных наук и университеты;
- школы по интересам, общеобразовательные школы и открытые молодежные центры, в которых учатся дети в возрасте от 7 лет;
- открытые молодежные центры и организации для лиц в возрасте 7-26 лет.
Кроме того, Эстония дает возможность детям и молодежи из Украины продолжить обучение на краткосрочных и долгосрочных программах.
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Актуальную информацию можно найти на правительственном сайте Эстонии.
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