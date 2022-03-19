Украинские студенты смогут продолжить обучение в Литве, Латвии, Эстонии

Об этом говорится в их совместном обращении, рассказывает Еспресо.TV .



Для детей и молодежи, прибывающих из Украины в связи с вторжением России, предусмотрена возможность продолжить обучение в таких учебных заведениях стран Балтии:

детские сады;

общеобразовательные школы для детей и молодежи;

средние школы, профессионально-технические училища, высшие учебные заведения прикладных наук и университеты;

школы по интересам, общеобразовательные школы и открытые молодежные центры, в которых учатся дети в возрасте от 7 лет;

открытые молодежные центры и организации для лиц в возрасте 7-26 лет.