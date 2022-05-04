Украинские спортсмены завоевали 25 медалей на летних Дефлимпийских играх
На спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха 25 медалей получили украинские спортсмены и спортсменки
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днипров.
Украинские атлеты за три дня Дефлимпийских игр в Кашиас-ду-Сул (Бразилия) получили 12 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей.
Известно, что золотые медали для Украины завоевали: Юрий Гайдученко (карате, до 67 кг), Марина Губанова (карате, до 50 кг), Екатерина Масло (карате, до 55 кг), Анна Шостак (дзюдо), Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс) и Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, на спине).
Украину на Дефлимпийских играх представляют 170 спортсменов в 16 видах спорта.
- Полгода назад Дефлимпийская сборная Украины победила Россию в финале чемпионата Европы по баскетболу. В финальном поединке чемпионата Европы украинцы победили сборную России со счетом 60:44.
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