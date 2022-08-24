Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины .

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены за 2022 год завоевали уже более 1,5 тыс. медалей.

"Россия развязала войну против Украины, чтобы разрушить наше государство. Однако только мобилизовала общество на борьбу, в том числе и в спорте. С начала года более 1,5 тыс. медалей завоевали. В такое сложное время все спортсмены очень мотивированы и настроены на победы", – сказал Вадим Гутцайт.

Также министр отметил, что украинские спортсмены уже начали подготовку к Олимпийским играм - 2024, которые пройдут в Париже.

"Мы возобновляем всеукраинские соревнования по разным видам спорта. Делаем все, чтобы наши спортсмены продолжали готовиться и побеждать. Впереди у нас Олимпийские игры в Париже. Работаем над тем, чтобы и там звучал наш гимн, чтобы наши спортсмены поднимались на пьедесталы", – сказал он.

За время вторжения России в Украину погибли 133 украинских спортсмена и тренера.

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