Украинские спортсмены продали свои медали и собрали более $80 тыс. на нужды ВСУ и беженцев
Украинские спортсмены собрали более $80 тыс. на благотворительных аукционах по продаже своих медалей, эти средства будут направлены на нужды ВСУ и беженцев
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За "золото" Паралимпийских игр-2020 Сергея Емельянова биржа криптовалют WhiteBIT предложила $30 тыс. На вырученные средства паралимпиец с Полтавщины планирует закупить военную экипировку для украинской армии.
"Бронза" каратиста Станислава Горуны, которую украинец завоевал на летних Олимпийских играх в Токио, была продана за $20,5 тыс. Ее покупателем оказался житель Японии, так что олимпийская медаль возвращается к хозяевам соревнований.
Золотую медаль чемпионата мира U-20 нападающего Данила Сикана приобрел клуб "Ганза", где и играет форвард. Команда второго немецкого дивизиона купила медаль украинца в рамках серии благотворительных аукционов World Sports For Ukraine за 32 тыс. долларов.
"Вооруженные Силы и народ Украины искренне благодарны ребятам за жест доброй воли! Вместе победим!", - подчеркивают в ВСУ.
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