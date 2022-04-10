Украинские спортсмены продали свои медали и собрали более $80 тыс. на нужды ВСУ и беженцев

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



За "золото" Паралимпийских игр-2020 Сергея Емельянова биржа криптовалют WhiteBIT предложила $30 тыс. На вырученные средства паралимпиец с Полтавщины планирует закупить военную экипировку для украинской армии.



"Бронза" каратиста Станислава Горуны, которую украинец завоевал на летних Олимпийских играх в Токио, была продана за $20,5 тыс. Ее покупателем оказался житель Японии, так что олимпийская медаль возвращается к хозяевам соревнований.



Золотую медаль чемпионата мира U-20 нападающего Данила Сикана приобрел клуб "Ганза", где и играет форвард. Команда второго немецкого дивизиона купила медаль украинца в рамках серии благотворительных аукционов World Sports For Ukraine за 32 тыс. долларов.



"Вооруженные Силы и народ Украины искренне благодарны ребятам за жест доброй воли! Вместе победим!", - подчеркивают в ВСУ.





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