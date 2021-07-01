Украинские спортсмены должны выступать на государственном языке, - Креминь

Об этом он написал на странице в Facebook .

"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее. Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке", - написал он.

По словам Креминя, язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона, однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии.

Он отметил, что каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира.

"Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований. Должны признать: поклонники украинского спорта прежде всеговладеют украинским, и это касается как наших сограждан, так и зарубежных украинцев. Но это никоим образом не оговаривает важности владения другими языками мира, распространенными в спорте высоких профессиональных достижений", - отметил языковой омбудсмен.

Он отметил, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Также, по его словам, ведущие спортсмены - это не о конкретном лице или сборной, а прежде всего об имидже, авторитет и репутации страны в целом.

"С целью неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка, а также для предупреждения нарушения прав граждан Украины мы повторно предоставили рекомендации всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации", - добавил Кремень.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала форварда сборной Украины Артема Довбика за то, что на пресс-конференции тот говорил по-русски.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb