Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - Подоляк о заявлениях боевиков про "курорт" в Мариуполе
Подоляк пообещал оккупантам индивидуальный "горячий тур" от украинских спецслужб в ответ на заявления о планах сделать из Мариуполя "курорт на Азовском море"
Об этом советник главы Офиса президента пишет в Twitter.
"Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур"", – пишет Подоляк.
- По сообщению мэра Мариуполя, оккупанты создают в городе настоящее гетто, а попытки восстановить там водоснабжение могут повлечь за собой экологическую катастрофу.
- Также он сообщил, что раствор сероводорода из разбомбленной Азовстали может полностью уничтожить Азовское море и повлечь за собой экологическую катастрофу мирового уровня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное