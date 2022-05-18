Об этом советник главы Офиса президента пишет в Twitter.

"Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур"", – пишет Подоляк.

По сообщению мэра Мариуполя, оккупанты создают в городе настоящее гетто, а попытки восстановить там водоснабжение могут повлечь за собой экологическую катастрофу.

Также он сообщил, что раствор сероводорода из разбомбленной Азовстали может полностью уничтожить Азовское море и повлечь за собой экологическую катастрофу мирового уровня.

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