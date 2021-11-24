Украинские спецслужбы потеряли доверие западных партнеров из-за слива операции по "вагнеровцам", - Тягнибок

Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил в эфире "Содержательно с Христиной Яцков" на Еспресо.TV.



"Мы знали, что со времен создания украинского государства - власть нашпигована московской агентурой. Меня беспокоит другое - это следствие и результат всего происходящего. Первое - власть сильно уже завралась. То, что они каждую неделю начали менять свои версии, оно привело и приводит к полной потере со стороны нации доверия к власти", – заявил он.



Тягнибок добавил, что украинские спецслужбы лишились доверия коллег с Запада.



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"Второй момент - мы получили огромную проблему - это потеря доверия к украинским спецслужбам со стороны наших партнеров, западных спецслужб. Будут ли завтра американцы, британцы делиться какой-то секретной информацией с украинскими спецслужбами, если они знают, что здесь все в интернете и на ток- шоу", - отметил политик.



Он считает, что проблема московской агентуры в самых высоких эшелонах власти является вопросом номер один в части нацбезопасности.



"В этот момент нет в украинских тюрьмах 33 вагнеровцев, которых можно было объявить военными преступниками и провести публичный суд. Которых можно было использовать как свидетелей и соучастников преступлений московской агрессии в Украине. Которых потом, в перспективе, мы могли бы обменять на наших украинских военнопленных, которые сейчас находятся в московских тюрьмах", - подытожил Тягнибок.

29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию вагнеровцев.

8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК Вагнера.

Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat в отношении вагнеровцев. В Офисе президента назвали это "хайпом".