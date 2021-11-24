Украинские спецслужбы потеряли доверие западных партнеров из-за слива операции по "вагнеровцам", - Тягнибок
Над представителями российского ЧВК Вагнера, которых должны были задержать в ходе украинской спецоперации, можно было бы провести публичный суд
Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил в эфире "Содержательно с Христиной Яцков" на Еспресо.TV.
"Мы знали, что со времен создания украинского государства - власть нашпигована московской агентурой. Меня беспокоит другое - это следствие и результат всего происходящего. Первое - власть сильно уже завралась. То, что они каждую неделю начали менять свои версии, оно привело и приводит к полной потере со стороны нации доверия к власти", – заявил он.
Тягнибок добавил, что украинские спецслужбы лишились доверия коллег с Запада.
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"Второй момент - мы получили огромную проблему - это потеря доверия к украинским спецслужбам со стороны наших партнеров, западных спецслужб. Будут ли завтра американцы, британцы делиться какой-то секретной информацией с украинскими спецслужбами, если они знают, что здесь все в интернете и на ток- шоу", - отметил политик.
Он считает, что проблема московской агентуры в самых высоких эшелонах власти является вопросом номер один в части нацбезопасности.
"В этот момент нет в украинских тюрьмах 33 вагнеровцев, которых можно было объявить военными преступниками и провести публичный суд. Которых можно было использовать как свидетелей и соучастников преступлений московской агрессии в Украине. Которых потом, в перспективе, мы могли бы обменять на наших украинских военнопленных, которые сейчас находятся в московских тюрьмах", - подытожил Тягнибок.
- 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК Вагнера".
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию вагнеровцев.
- 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".
- Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК Вагнера.
- Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
- 19 ноября президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat в отношении вагнеровцев. В Офисе президента назвали это "хайпом".
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