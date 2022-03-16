Украинские спецназовцы освободили из плена оккупантов мэра Мелитополя

Об этом он сообщил в видеообращении.



"Имеем хорошие новости из Запорожья. Только что завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова", – сказал Тимошенко.



Он в безопасности и только что пообщался с президентом Владимиром Зеленским, добавил он.



"Своих не бросаем", – указал замглавы ОП.

Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейла Ибрагимова.

13 марта стало известно, что в оккупированном Мелитополе похитили председателя районного совета Сергея Приму.