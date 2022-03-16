Украинские спецназовцы освободили из плена оккупантов мэра Мелитополя
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил об успешном завершении спецоперации по освобождению мэра Мелитополя Ивана Федорова
Об этом он сообщил в видеообращении.
"Имеем хорошие новости из Запорожья. Только что завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова", – сказал Тимошенко.
Он в безопасности и только что пообщался с президентом Владимиром Зеленским, добавил он.
"Своих не бросаем", – указал замглавы ОП.
- Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
- 10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейла Ибрагимова.
- 13 марта стало известно, что в оккупированном Мелитополе похитили председателя районного совета Сергея Приму.
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