Украинские специалисты отбили более 1300 российских кибератак с 24 февраля, - Зеленский
Украинская IT-армия столкнулась с более чем 1300 кибератаками с начала полномасштабного вторжения, несмотря на это, специалисты построили систему цифровой защиты
Об этом на саммите G20 рассказал Владимир Зеленский.
Президент поделился с представителями стран "большой двадцатки" опытом противостояния вражеским атакам в условиях отсутствия связи, Интернета и электричества.
Зеленский сообщил, что с 24 февраля новосозданная IT-армия Украины отразила более 1300 кибератак. Он также подчеркнул, что в первую неделю вторжения россияне "уничтожили ключевой дата-центр нашей страны", поэтому решением стали "облака", куда частично перенесли информационные системы.
Теперь в Украине создана система защиты госреестров, что сохранило устойчивость банков и организацию социальных выплат пострадавшим от войны.
Президент также рассказал о сервисе "Дия", где в настоящее время доступно более 100 услуг, получение которых не требует физического присутствия в госучреждении.
"Если у вас или ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить!" – подчеркнул Зеленский.
- Напомним, что 15 ноября стартовал саммит стран G20 в Индонезии.
- Сам Владимир Зеленский назвал саммит "G19" и планировал в обращении к его участникам на примере деоккупированной части Херсонщины показать, что несет за собой "спецоперация" РФ.
- США ожидают, что группа G20 после завершения встречи в Индонезии осудит войну России против Украины и ее губительное влияние на мировую экономику.
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