Украинские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Греции

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 августа в международном аэропорту "Киев" (Жуляны - ред.) приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские пожарные. Они принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греции", - отметили в ГСЧС.

В аэропорту сводный отряд украинских спасателей встречали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечеткин, родные и близкие.

В Греции украинские спасатели ликвидировали отдельные очаги пожара по фронту более 19 000 метров, низовой пожар на площади 1,7 гектара и верховой площадью 350 квадратных метров. Ими были спасены два населенных пункта - Спарати и Метохи.