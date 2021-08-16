Украинские спасатели вернулись после тушения лесных пожаров в Греции
Украинские спасатели, которые помогали Греции тушить масштабные лесные пожары, вернулись домой. Отряд ГСЧС из 100 человек приземлился в аэропорту "Киев"
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"16 августа в международном аэропорту "Киев" (Жуляны - ред.) приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские пожарные. Они принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греции", - отметили в ГСЧС.
В аэропорту сводный отряд украинских спасателей встречали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечеткин, родные и близкие.
В Греции украинские спасатели ликвидировали отдельные очаги пожара по фронту более 19 000 метров, низовой пожар на площади 1,7 гектара и верховой площадью 350 квадратных метров. Ими были спасены два населенных пункта - Спарати и Метохи.
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