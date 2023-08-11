Украинские спасатели отправились в Словению, которая страдает от наводнения
В пятницу, 11 августа, украинские спасатели отправились на помощь коллегам из Словении - страна страдает от наводнения и нуждается в поддержке
Об этом сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.
"В соответствии с указом президента и распоряжением правительства Украины сформирован противопаводковый модуль, который направили для участия в ликвидационных работах на северо-востоке Республики Словения", - пишет Клименко.
В составе спасательной группы более полусотни специалистов ДСНС и около 20 единиц специализированной техники.
"У наших спасателей есть необходимый, а иногда даже беспрецедентный опыт, который поможет быстрее стабилизировать ситуацию. Друзья Украины всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Мы никогда не оставим в беде нуждающихся. Даже если и нам самим нелегко", - говорится в сообщении.
- В результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Известно о жертвах .
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