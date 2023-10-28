Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украинские спасатели будут учить коллег в Финляндии

Украинские спасатели будут учить коллег в Финляндии

28 октября, 2023 суббота
13:58
Война с Россией

Финляндия хочет перенять приобретенный практический опыт украинских спасателей, поэтому организует тренинги, где они будут обучать финских коллег

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он провел двустороннюю встречу в Вильнюсе с министром внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, по результатам которой сообщил, что помощь Финляндии больше всего сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей.

"В начале этой недели ДСНС Украины получила от финских коллег 9 специализированных автомобилей. Кроме того, договорились об организации тренингов для спасателей Финляндии. Коллеги потрясены работой украинских чрезвычайников во время полномасшабного вторжения и желают перенять приобретенный практический опыт", - отметил Клименко.

Он добавил, что приоритетными задачами являются защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение безопасности населения Украины в осенне-зимний период. По словам Рантанен, уже формируются новые пакеты помощи.

"Мы благодарны правительству и народу Финляндии за неизменную поддержку, за убежище для более 64 тысяч украинских граждан. С помощью таких друзей мы непременно одолеем общего врага!" - подчеркнул глава МВД.

  • Украина 23 октября получила от правительства Финляндии 9 транспортных средств: 4 кареты скорой помощи, 3 пожарных автомобиля, автоцистерну и автоподъемник.
Украина
Финляндия
ДСНС
помощь Украине
Читайте также:
28 октября, 2023 суббота
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
26 октября, 2023 четверг
Это бизнес на крови: генерал Кривонос об украинских спецэкспортерах, которые перекупают определенные образцы оружия
Олег Царьов
27 октября, 2023 пятница
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
14:25
Инфографика
Курс валют на 28 октября: за сколько можно купить доллар и евро
14:12
Эксклюзив
Иран пока придерживает "Хезболлу" на черный день, - израильский политолог Ханин
14:07
OPINION
"Услышьте ХАМАС". Роспропаганда оправдывает свой антисемитизм
13:48
Эксклюзив
Китай подтолкнул Путина на войну с Украиной, - Пионтковский
13:43
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 32 человека
13:29
Израильский БПЛА предотвратил пуск противотанковых ракет из Ливана
13:28
В течение ночи ЦАХАЛ ударил по 150 подземным целям Газы, наземное наступление продолжается
12:47
На Мальте проходит саммит по Формуле мира Зеленского
12:42
Обесточены 300 тысяч потребителей в 14 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 28 октября
12:35
Нафтогаз
Россияне бьют по объектам Нафтогаза почти еженедельно, - председатель правления
12:34
ЦАХАЛ ликвидировал главу ВМС ХАМАСа
12:31
Обновлено
ветер
В Киеве порывистый ветер повалил деревья: есть погибшие и травмированные
12:06
OPINION
Авдеевка и "ловушка Пригожина"
11:54
Эрдоган призвал Израиль "немедленно выйти из состояния безумия"
11:23
Россияне держат в Черном море подводный ракетоноситель
11:18
США и Китай увеличивают количество авиарейсов между странами, которые отменялись из-за Covid-19
11:05
Оккупанты не могут оправдать надежды Кремля на захват Авдеевки, - британская разведка
10:24
Венгрия
Венгрия не согласится на санкции против российского газа, нефти и атома, - глава МИД Венгрии
10:18
В центре Киева неизвестный напал с ножом на человека, правоохранители задержали подозреваемого
10:16
Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью двух мертвых мигрантов
10:16
Эксклюзив
Он себя еще покажет: дипломат Климкин о новом американском спикере Майке Джонсоне
10:08
OPINION
Я уже не верю, что государство снабдит меня оружием
10:00
28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
09:58
Обновлено
Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"
09:52
В России заявили о сбитых 6 беспилотниках в двух областях
09:30
В Укрэнерго назвали количество крупных энергообъектов, которые РФ атаковала прошлой зимой
09:30
Эксклюзив
У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр
09:20
Обновлено
Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты
08:54
Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС
08:38
ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе
08:31
Эксклюзив
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
08:30
Анонс
"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико 28 октября
08:30
Аналитика
Роберт Фицо
"Премьер реваншистов, который безжалостно врывается во власть". Какие условия выдвигает Фицо и как Словакия будет помогать Украине
08:29
Оккупанты в Луганской области строят собственные мобильные сети: будут контролировать каждый звонок жителей, - ОВА
08:14
США прекратили экспорт гражданского огнестрельного оружия на 90 дней
08:03
OPINION
Почему не стоит заранее проклинать Джонсона
08:01
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура
08:00
Обзор
Памятка для кулаков, роман из Ирпеня и страх умереть без тебя – 5 книг о зависимости от прошлого
07:55
Обновлено
Силы обороны в сутки ликвидировали 22 танка, 18 артсистем и 740 военных РФ, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV