Украинские спасатели будут учить коллег в Финляндии
Финляндия хочет перенять приобретенный практический опыт украинских спасателей, поэтому организует тренинги, где они будут обучать финских коллег
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Он провел двустороннюю встречу в Вильнюсе с министром внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, по результатам которой сообщил, что помощь Финляндии больше всего сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей.
"В начале этой недели ДСНС Украины получила от финских коллег 9 специализированных автомобилей. Кроме того, договорились об организации тренингов для спасателей Финляндии. Коллеги потрясены работой украинских чрезвычайников во время полномасшабного вторжения и желают перенять приобретенный практический опыт", - отметил Клименко.
Он добавил, что приоритетными задачами являются защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение безопасности населения Украины в осенне-зимний период. По словам Рантанен, уже формируются новые пакеты помощи.
"Мы благодарны правительству и народу Финляндии за неизменную поддержку, за убежище для более 64 тысяч украинских граждан. С помощью таких друзей мы непременно одолеем общего врага!" - подчеркнул глава МВД.
- Украина 23 октября получила от правительства Финляндии 9 транспортных средств: 4 кареты скорой помощи, 3 пожарных автомобиля, автоцистерну и автоподъемник.
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