Украинские солдаты победили в бою в Сумах, россияне отступили

Об этом сообщает "Ссупільне Суми" со ссылкой на информацию от облгосадминистрации.



"Бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах по ул. Кондратьева закончился. Враг отступил, сообщили в облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что две колонны военной техники РФ выехали на Ромны и Диброву.