Украинские солдаты победили в бою в Сумах, россияне отступили
Бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах кончился, враг отступил
Об этом сообщает "Ссупільне Суми" со ссылкой на информацию от облгосадминистрации.
"Бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах по ул. Кондратьева закончился. Враг отступил, сообщили в облгосадминистрации", - говорится в сообщении.
- Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что две колонны военной техники РФ выехали на Ромны и Диброву.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное