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Аналитика

Украинские системы ПВО умеют предварять коварные действия врага. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
16 ноября, 2022 среда
23:15
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Каждая российская ракетная атака – это дуэль не только технических возможностей средств нападения и средств защиты, а понимание действий противника

Ракетная атака на Украину 15 ноября

Вчера Россия провела очередную массированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 93 ракеты, из которых 77 были сбиты, также уничтожено 10 Shahed. Эта статистика чрезвычайно эффективна с точки зрения оценки возможностей ПВО Украины. Примечательно, что впервые к работе были приобщены американские комплексы NASAMS. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что эти комплексы продемонстрировали 100% эффективности, но помимо NASAMS основными боевыми лошадками в сбитии российских ракет были наши комплексы "Бук" и С-300. Комплекс С-300 достаточно эффективно сбивает российские крылатые ракеты Х-101, которые враг активно использует в нападениях на Украину.

Мы посмотрели обломки одной из ракет, сбитой под Киевом, и она изготовлена почти в третьем квартале этого года. Фактически с завода к террористическим действиям. Это признак того, что ракеты у россиян иссякают. То есть как только производятся, то сразу и используются для ударов по Украине.

Инцидент на территории Польши

Во время работы по российским ракетам комплексом С-300 произошла ситуация, когда на территорию Польши попали обломки ракеты. Сегодня руководство Польши провело пресс-брифинг, где президент Анджей Дуда сказал, что по результатам заседания бюро Нацбезопасности, на польской территории, скорее всего, упала ракета от комплекса С-300 в результате отражения массового ракетного удара со стороны РФ. Дуда отметил : "Украина защищалась пусками зенитных ракет, которые должны были сбивать крылатые ракеты РФ. Мы имеем дело с серьезным боевым столкновением, спровоцированным российской стороной, как и вся война в целом. За вчерашнее столкновение несет ответственность РФ".

Сегодня было заявление с украинской стороны. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил сомнения украинских властей, что упавшая на Польшу ракета принадлежала силам ПВО Украины. Сейчас украинская сторона настаивает на том, чтобы специалисты из Украины были вовлечены в изучение этого инцидента. Соответственно Киев готов передать польским партнерам все доказательства.

Реакция польского сообщества

Дариуш Матерняк, руководитель Центра исследований "Польша — Украина", прокомментировал реакцию польского сообщества на этот инцидент и отметил, что каждому в Польше понятно, что ответственность несет РФ. У большинства поляков это в сознании и не вызывает сомнений, что виновата Россия. В восточной части Польши, у границы с Украиной присутствует натовское ПВО. Логично было бы защищать небо Украины и сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, но это решение более политическое, чем военное.

Россия планирует ракетные атаки

Во время атаки Россия прокладывает маршруты для своих ракет таким образом, чтобы они летели вдоль границы с Польшей в воздушном пространстве Украины, а затем возвращали на Восток для атаки по неожиданным курсам, чтобы ввести в заблуждение украинскую систему ПВО. Каждая ракетная атака — это дуэль не только технических возможностей, средств нападения и защиты, но и понимание как будет действовать противник. Наши системы ПВО умеют опережать действия врага и понимать, как он будет действовать.

РФ зондирует реакции НАТО

По мнению Михаила Гончара, президента Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперта по международным энергетическим и безопасным отношениям относительно российской ракеты, попавшей по территории Польши, речь идет, что в присущей методологии России есть постоянное зондирование реакций НАТО, хотя бы мелкими шагами. Вспомним, как это было в этом году 10 марта с якобы случайным полетом беспилотника Ту-141 "Стриж", пролетевшего через территорию стран НАТО, то есть Венгрии, Румынии и упавшего у хорватского Загреба. Это тоже было зондирование реакции НАТО.

Моя гипотеза заключается в том, что инцидент, 15 ноября с российской ракетой на территории Польши, произошел сознательно. Потому что мы не знаем окончательной траектории тех крылатых ракет, которые были сбиты в западной части Украины и направлялись на поражение объектов энергосистемы Украины. Однако можно также предположить, что они были направлены на поражение чего-то малозначимого, но на территории Польши, чтобы взглянуть на дальнейшую реакцию НАТО. Можем сказать, что они этой цели добились. Однако какая программа была заложена в ракеты, знают только те, кто их программировал. Как раз Bellingcat (вебсайт и сообщество журналистских расследований – ред.) недавно рассказал об этих офицерах вооруженных сил РФ, занимающихся программированием соответствующих полетов ракет во время боевых пусков.

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Соответственно, с учетом того, по каким объектам наносила Россия удары, то вариант поражения какого-либо объекта на территории Польши вблизи с границей с Украиной, как раз вписывается в эту методологию.

То, что мы наблюдаем за реакцией Альянса и западных стран, можем констатировать две вещи: первое – что независимо от того, чья ракета упала на территории Польши, вина на российской стороне, а второе – Россия обелится, потому что она вроде бы не имела никаких намерений специально нанести удар, но так получилось. Однако если мы примем во внимание, что в декабре прошлого года Россия четко артикулировала позиции против НАТО, чтобы Альянс отодвинулся на рубежи 1997 года, то подобное действие, на мой взгляд, программировалось. И такая реакция Североатлантического союза в целом устраивает Кремль, то есть Запад выражает сбалансированную и умеренную позицию, а в России это расценят как проявление очередной слабости и далее смогут продолжать тестировать и отслеживать реакцию.

Если Россия рассчитывает на то, что Украина не член НАТО, соответственно, не будет жестких реакций Альянса, то это ошибочная позиция РФ. Потому что сейчас мы получим очередную помощь и те страны, которые раньше меньше помогали Украине, готовы еще больше поддерживать нас и пример тому – Швеция.

Не нужно недооценивать врага, он делает многослойные комбинации, но нам свое делать. Подходы противника так же ошибочны, как и накануне их вторжения 24 февраля, когда они рассчитывали за три дня решить украинский вопрос.

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