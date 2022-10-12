Об этом в эфире "Еспресо" рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "АОПА-Украина" и украинский авиатор Геннадий Хазан.

"Я оцениваю работу противовоздушной системы Украины на пять по 5-балльной системе, потому что опыта в мире по сбитию такого количества и такого класса ракет нет ни у кого, ни в одной стране мира. В качестве примера могу сказать, что когда были ракетные атаки на Израиль, это были другие ракеты. Это были обычные баллистические ракеты. А здесь управляемые ракеты, кроме того, это крылатые ракеты, запрограммированные на разные режимы полета, разные профили полета: над самой землей летят, тогда поднимаются, меняют курс", - сказал он.

Украинский авиатор отметил, что Россия выпускала ракеты через территорию Молдовы, чтобы обойти украинскую ПВО, расположенную в Винницкой и Хмельницкой областях.

"Вы знаете, впервые россияне использовали пролет через территорию другого государства, в частности, Молдовы. Это для того, чтобы попытаться обойти систему ПВО, которая расположена в Винницкой и Хмельницкой области. До этого такого не было, они себе этого не позволяли. А сейчас уже что называется через губу, они начали эти вещи делать через губу", – добавил Геннадий Хазан.

Пересечение воздушного пространства Молдовы во время ракетной атаки Украины Россией существенно изменят настроения в ПАСЕ и других международных организациях.

В течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершила около 92 обстрелов с РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны в разных направлениях.

Украинская разведка сообщает, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников -камикадзе "Шахид".

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