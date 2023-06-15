Об этом отчитываются в Воздушных силах ВСУ.

Так, в период с 00:20 по 04:30 15 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами Shahed-136/131.

"Четыре самолета стратегической авиации Ту-95МС осуществили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные - попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации" , – говорится в сообщении.

"Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.