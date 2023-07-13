Об этом он написал в телеграмме.

"Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, которая находится на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", - говорится в сообщении.



По словам Андрющенко, поражение может быть сравнимо с "Юрьевским хлопком", который россияне тоже маскировали под "работа ПВО".

"Хорошее начало дня", - подытожил советник мэра города.

Что происходит в Мариуполе

Город Мариуполь Донецкой области оказался в окружении 2 марта 2022, когда российские войска подошли к нему с юга и начали продвижение вдоль Азовского побережья. 16 мая 2022 года из Азовстали в Мариуполе вывели военнослужащих во временно оккупированные Новоазовск и Оленевку, таким образом РФ получила полный контроль над городом.

13 мая 2023 года украинские защитники ликвидировали около 50 россиян во временно оккупированном Мариупольском районе.

2 июня стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе готовятся к эвакуации жителей города.

4 июля советник мэра города Андрющенко спрогнозировал деоккупацию города и объяснил, что указывает на готовность российских захватчиков к бегству. По его словам, многое указывает на то, что "Мариуполь очень скоро вернется домой, а потому Россия просто не хочет тратить деньги на территорию, которую скоро потеряет".

По данным украинского подполья, захватническая администрация города Донецкой области разработала план эвакуации коллаборантов, документации и ценного имущества. Также в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в том числе по вывозу украинского зерна.

Также 4 июля Мариупольский горсовет сообщил , что возле временно оккупированного Мариуполя нашли тело 12-летней пропавшей девочки - по версии следствия, ее мог сбить российский военный.

После этого Андрющенко отметил , что инцидент с гибелью девушки показателен, который всколыхнул весь город.

10 июля сообщалось , что в селе Кременивка Мариупольского района 8 июля оккупанты почти до смерти забили 30-летнего глухонемого мужчину. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.