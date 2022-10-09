Украинские силы ПВО сбили самолет на Николаевщине и дрон-камикадзе на подлете к Одессе
9 октября силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25 на Николаевщине и дрон "Shahed-136", которым пытались атаковать Одессу
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
“9 октября около 11:30, враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем", - сообщают в воздушном командовании "Юг".
В 11.00 в Николаевской области силы ПВО сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняют).
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