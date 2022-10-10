Украинские силы ПВО сбили 13 дронов Shahed и продолжают сбивать новые, – Зеленский
В понедельник, 10 октября, украинские силы противовоздушной обороны сбили 13 дронов Shahed из 24 дронов, запущенных россиянами, работы по уничтожению продолжаются
Об этом в своей вечерней речи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут я получаю уведомление о сбитии иранских "шахидов", – говорит Зеленский. – Сейчас, когда я говорю, я продолжаю получать эти сообщения. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность еще есть. Но мы боремся".
- Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.
- Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
- Ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества, по Франковщине, в Тернопольской области сработало ПВО.
- Еще 15 ракет атаковали Львовскую область, часть из них сбила ПВО.
- Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.
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