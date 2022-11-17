Украинские силы ПВО 17 ноября сбили 5 "шахидов" и по меньшей мере 6 ракет

Об этом информирует Воздушные силы Вооруженных Сил Украины .

"17 ноября российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской территории средствами воздушного нападения. Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам Россия снова ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Волгодонская Ростовской области", - пишет РИА Новости.

Сообщается, что девять бомбардировщиков-ракетоносцев с территории России выпустили в 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

Гатили рашисты по предприятию на Днепропетровщине и объектах газодобывающей отрасли Украины.

В частности, четыре крылатые ракеты ликвидировала ПВО над центральной частью страны. Также в этих регионах уничтожены все пять беспилотников Shahed-136, атаковавших Украину из Беларуси.

Кроме того, на Юге противовоздушной обороной ликвидированы две управляемые авиационные ракеты Х-59.