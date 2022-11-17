Украинские силы ПВО 17 ноября сбили 5 "шахидов" и по меньшей мере 6 ракет
Утром и до обеда 17 ноября украинские силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 5 "шахидов" и по меньшей мере 6 ракет, в том числе управляемые авиационные Х-59
Об этом информирует Воздушные силы Вооруженных Сил Украины .
"17 ноября российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской территории средствами воздушного нападения. Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам Россия снова ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Волгодонская Ростовской области", - пишет РИА Новости.
Сообщается, что девять бомбардировщиков-ракетоносцев с территории России выпустили в 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.
Гатили рашисты по предприятию на Днепропетровщине и объектах газодобывающей отрасли Украины.
В частности, четыре крылатые ракеты ликвидировала ПВО над центральной частью страны. Также в этих регионах уничтожены все пять беспилотников Shahed-136, атаковавших Украину из Беларуси.
Кроме того, на Юге противовоздушной обороной ликвидированы две управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Напомним, тревога по всей Украине началась с 9 утра 17 ноября, за это время уже сообщалось о работе ПВО в Киевской области.
- Утром 17 ноября вражеские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области. Известно, что поражен логистический объект и окружающие предприятия в Одессе, известно об одном пострадавшем. Однако ракеты воздушного базирования сбили ПВО над акваторией Черного моря.
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