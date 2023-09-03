Украинские силы прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья, - Тарновский

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Так, Тарнавский подсчитал, что Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны и по 20% каждой линии второй и третьей линии, поскольку Москва не ожидала, что украинские силы пройдут.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", ВСУ сейчас находятся между первой и второй оборонными линиями.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, прикрывающих уход российских войск за их вторую линию обороны", – отметил он.

Тарнавский подчеркнул, что огромное минное поле заблокировало украинское наступление на несколько недель, пока саперы расчищали пеший штурмовой путь. За ним российские войска "просто стояли и ждали украинской армии", подводя украинскую технику снарядами и БПЛА.

По словам Тарнавского, после преодоления украинскими силами этого барьера россияне вынуждены усиливать свои позиции, стягивая войска в этот район по другим направлениям – Херсону и Лиману, а также с территории России.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и быстрее. Все у нас впереди", - подчеркнул Тарнавский.

Как отметил генерал, во время контрнаступления Украина потеряла больше времени, чем ожидалось, на разминирование территорий.

"К сожалению, сложной была для нас эвакуация раненых. Это также усложняло продвижение. По-моему, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту линию обороны. Они готовились более года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен", - отметил Тарнавский.

По его словам, вторая линия очень отличается от первой. Она не столь укреплена, состоит из нескольких разрозненных участков, а не сплошная, минные поля там значительно меньше, и появляется возможность активнее использовать военную технику.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Роботино Запорожской области.

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.

Впоследствии The New York Times сообщило , что российские кафиры придумали новую тактику для того, чтобы остановить продвижение украинских войск в Запорожской области. Да, они заливают минные поля воспламеняющимся веществом и поджигают их.

3 сентября в отчете Института изучения войны отмечалось , что Вооруженные Силы Украины продолжают вести наступательные операции на западе Запорожской области и продвигаются вперед.