Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украинские силы прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья, - Тарновский

Украинские силы прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья, - Тарновский

3 сентября, 2023 воскресенье
08:44
Война с Россией

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины совершили важный прорыв на южном направлении фронта.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Так, Тарнавский подсчитал, что Россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны и по 20% каждой линии второй и третьей линии, поскольку Москва не ожидала, что украинские силы пройдут.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", ВСУ сейчас находятся между первой и второй оборонными линиями.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, прикрывающих уход российских войск за их вторую линию обороны", – отметил он.

Тарнавский подчеркнул, что огромное минное поле заблокировало украинское наступление на несколько недель, пока саперы расчищали пеший штурмовой путь. За ним российские войска "просто стояли и ждали украинской армии", подводя украинскую технику снарядами и БПЛА.

По словам Тарнавского, после преодоления украинскими силами этого барьера россияне вынуждены усиливать свои позиции, стягивая войска в этот район по другим направлениям – Херсону и Лиману, а также с территории России.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и быстрее. Все у нас впереди", - подчеркнул Тарнавский.

Как отметил генерал, во время контрнаступления Украина потеряла больше времени, чем ожидалось, на разминирование территорий.

"К сожалению, сложной была для нас эвакуация раненых. Это также усложняло продвижение. По-моему, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту линию обороны. Они готовились более года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен", - отметил Тарнавский.

По его словам, вторая линия очень отличается от первой. Она не столь укреплена, состоит из нескольких разрозненных участков, а не сплошная, минные поля там значительно меньше, и появляется возможность активнее использовать военную технику.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Роботино Запорожской области.

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.

Впоследствии The New York Times сообщило , что российские кафиры придумали новую тактику для того, чтобы остановить продвижение украинских войск в Запорожской области. Да, они заливают минные поля воспламеняющимся веществом и поджигают их.

3 сентября в отчете Института изучения войны отмечалось , что Вооруженные Силы Украины продолжают вести наступательные операции на западе Запорожской области и продвигаются вперед.

Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
ЗСУ війна проти Росії
1 сентября, 2023 пятница
Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб
2 сентября, 2023 суббота
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
Російський обстріл, вибух, Сумщина
1 сентября, 2023 пятница
Россия 1 сентября нанесла террористические удары по 3 учебным заведениям на Сумщине
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
3 сентября
09:42
Обновлено
Россия ночью атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины: есть пострадавшие
09:23
Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела имитацию тактической ядерной атаки
09:00
Эксклюзив
Убийством Пригожина Путин ускорил завершение своей жизни, - социолог Яковенко
08:27
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
В Турции зафиксировали падение метеорита
08:14
Средство ПВО, 5 танков и 600 военных: потери армии РФ за сутки войны в Украине
08:12
OPINION
Николай Княжицкий
Любая мера пресечения - это показуха
07:49
Кремль
В Москве отменили авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва
07:34
Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области и продолжают наступать, – ISW
00:58
Свитолина проиграла третьей ракетке мира Пегуле и вылетела из US Open
2023, суббота
2 сентября
23:43
В Киевской области утонул 4-летний мальчик
23:03
Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
22:53
Папа Франциск в Монголии
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
22:20
На фото дети из Украины
В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
22:15
Бывшая резиденция Онуфрия в Киево-Печерской Лавре
Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха
22:07
К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
21:52
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
21:51
Обновлено
Игорь Коломойский
Шевченковский суд отправил Коломойского под стражу на два месяца. Выйти можно под залог в полмиллиарда
21:47
Эксклюзив
Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин
21:15
Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ
21:14
В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
21:14
На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
21:08
OPINION
Не знаю, хотят ли Коломойского в Украине "закрыть" или все же "прикрыть"
20:38
Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
20:19
Мудрык не спас "Челси" от неожиданного поражения "Ноттингему" в АПЛ
20:15
Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище
20:02
Эксклюзив
Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
20:01
Оксана Марченко с архимандритом УПЦ (МП) Дамианом (Радзиховским)
Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"
20:00
Эксклюзив
Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
19:59
Малгожата Зих
Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником
19:26
Обзор
Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023
19:20
Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
19:06
За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
19:00
Обновлено
УПЛ: "Ворскла" победила "Александрию". Расписание и результаты 6-го тура
18:56
После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ
18:16
В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками диктатуры в Эритрее: около 140 человек ранены
18:13
Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году
18:10
Эксклюзив
москва, кремль
Политолог Орешкин: Российские генералы понимают, что нужно что-то делать
17:44
Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев
17:35
Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV