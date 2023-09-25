Украинские силы продолжают контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута, - ISW
Украинские войска в ходе контрнаступательной операции заставили россиян отступить под Клищиевкой. ВСУ отразили российские атаки вблизи Белогоровки Донецкой области
Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своде.
Украинские силы продолжали контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута и, как сообщается, заставили российские войска отступить за железнодорожную линию восточнее Клищиевки.
В Генштабе Украины отметили, что украинские войска продолжают штурм к югу от Бахмута, а представитель Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш повторил, что украинские позиции находятся примерно в трех километрах от российской наземной линии связи (GLOC) на T0513. шоссе.
По данным Генштаба, украинские силы отразили российские нападения восточнее Богдановки, юго-восточнее Белой Горы и близ Клищиевки.
Украинский военнослужащий заявил, что российские войска сосредоточили резервы и артиллерийские системы на бахмутском направлении, чтобы остановить продвижение украинцев в этом районе.
В частности, он отметил, что на Бахмутском направлении у российских войск больше живой силы и артиллерии, чем у украинских контратаки россиян трудно отразить. Это сообщение относительно относительно высокой концентрации российской живой силы и техники в районе Бахмута свидетельствует о том, что украинские контрнаступательные операции продолжают взимать и закреплять значительный контингент российских сил на бахмутском направлении, что является их заявленной целью.
- Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своде заявили , что разрозненные контингенты ПИК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники же не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.
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