Украинские силы продолжают контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута, - ISW

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своде.

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута и, как сообщается, заставили российские войска отступить за железнодорожную линию восточнее Клищиевки.

В Генштабе Украины отметили, что украинские войска продолжают штурм к югу от Бахмута, а представитель Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш повторил, что украинские позиции находятся примерно в трех километрах от российской наземной линии связи (GLOC) на T0513. шоссе.

По данным Генштаба, украинские силы отразили российские нападения восточнее Богдановки, юго-восточнее Белой Горы и близ Клищиевки.

Украинский военнослужащий заявил, что российские войска сосредоточили резервы и артиллерийские системы на бахмутском направлении, чтобы остановить продвижение украинцев в этом районе.

В частности, он отметил, что на Бахмутском направлении у российских войск больше живой силы и артиллерии, чем у украинских контратаки россиян трудно отразить. Это сообщение относительно относительно высокой концентрации российской живой силы и техники в районе Бахмута свидетельствует о том, что украинские контрнаступательные операции продолжают взимать и закреплять значительный контингент российских сил на бахмутском направлении, что является их заявленной целью.