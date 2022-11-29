Об этом передает Генштаб ВСУ в утреннем своде 29 ноября.

Отмечается, что российские оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений украинских Сил обороны. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается опрокидывание отдельных подразделений противника с территории Республики Беларусь после обретения ими боевых способностей.

Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов , совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сохраняется и угроза ракетных ударов российских кафиров по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововолодимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы из минометов и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелеча, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарно Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские кафиры продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка, Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Ракетные удары врага получила гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях кафиры ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.

В течение 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета. Также подтверждено поражение района расположения подразделения врага в Сватово, около 20 погибших.

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