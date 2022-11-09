Украинские силы отразили атаки РФ в районах 14 городов и сел
Вражеские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, ВСУ отразили атаки в районах 14 населенных пунктов Донетчины и Луганщины
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке от 9 ноября.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях ", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 8 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донетчине.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. А также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара , совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня .
Ударам российских оккупантов подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Враг производил обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области
- на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Милово и Старица Харьковской области
- на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зализное, Клещеевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области
- на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области
- на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Чаривное Запорожской области
На Южнобужском направлении обстрела подверглись районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.
- Авиация Сил обороны Украины на протяжении 8 ноября нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.
- 9 ноября стало известно, что в пограничных войсках Беларуси создают подразделения операторов ударных БПЛА, а правоохранители ужесточили меры по выявлению граждан с проукраинской позицией или критикующих власть.
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