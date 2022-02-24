Украинские силы остановили атаки врага, сейчас идет оперативная пауза, - Зеленский

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Украинская армия, наши пограничники, силы полиции, специальных служб остановили атаки врага. Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой", – заявил президент.



Зеленский подчеркнул, что на Донбассе Вооруженные Силы Украины действуют "на отлично". По его словам, сложно сейчас харьковское направление, но силы украинской защиты надежны.



"Самая проблемная ситуация у нас на юге - наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя", - сообщил Зеленский.



Также надежная украинская оборона есть в Житомирской и Черниговской областях.



Зеленский подчеркнул, что вражеский десант блокируется. Украинские войска получили приказ об уничтожении.



"Да, к сожалению, мы имеем потери. Потери наших героев. Да, захвачены в плен российские бойцы. Некоторым из них наши врачи оказывают помощь. Тех, кто сдался в плен", - отметил президент.



Однако он отметил, что многие российские авиации и бронированная техника были уничтожены.



"Это не прости звуки ракет, бомб и авиации - это звук железного занавеса и закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, чтобы этот занавес проходил не по нашей территории, а на территории россиян", - подчеркнул Зеленский.



Кроме того, президент призвал украинцев помогать национальной защите, волонтерскому сообществу и медицинской системе, становиться в ряды ВСУ и подразделения терробороны.