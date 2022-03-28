Украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов, но пока в город возвращаться нельзя, - мэр

Об этом заявил мэр Александр Маркушин в видеообращении на Facebook.



"У нас сегодня есть приятные новости - освобожден Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Хочу поблагодарить военнослужащих ВСУ, ТрО, подразделений Нацполиции и спецподразделений ГУР. Ребята, когда мы вместе - мы сила", - сказал он.



Мэр обратился к горожанам.



"В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина" , – добавил Маркушин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb