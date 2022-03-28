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Главная война с Россией Украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов, но пока в город возвращаться нельзя, - мэр

Украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов, но пока в город возвращаться нельзя, - мэр

28 мартa, 2022 понедельник
17:02
война с Россией

Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских захватчиков

Об этом заявил мэр Александр Маркушин в видеообращении на Facebook.

"У нас сегодня есть приятные новости - освобожден Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Хочу поблагодарить военнослужащих ВСУ, ТрО, подразделений Нацполиции и спецподразделений ГУР. Ребята, когда мы вместе - мы сила", - сказал он.

Мэр обратился к горожанам.

"В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина" , – добавил Маркушин.

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Ирпень
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