Украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов, но пока в город возвращаться нельзя, - мэр
Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских захватчиков
Об этом заявил мэр Александр Маркушин в видеообращении на Facebook.
"У нас сегодня есть приятные новости - освобожден Ирпень. Сейчас проходит зачистка. Хочу поблагодарить военнослужащих ВСУ, ТрО, подразделений Нацполиции и спецподразделений ГУР. Ребята, когда мы вместе - мы сила", - сказал он.
Мэр обратился к горожанам.
"В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и мы будем мужественно его защищать. Ирпень - это Украина" , – добавил Маркушин.
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