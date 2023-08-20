Чрезвычайно важен визит министра обороны Китая Ли Шанфу Москва – Минск. С чем он мог приехать? Он постарается убеждать, давить на Москву, чтобы она снизила уровень агрессии? Или они, наоборот, будут использовать ситуацию и будут постепенно захватывать военно-промышленный комплекс Беларуси? Возможно, есть еще дополнительные опции, недаром сейчас ужесточающие оборону восточного фланга НАТО, в частности, речь идет о возможных российских провокациях с территории Беларуси.

Во-первых, по поводу визита китайского министра, надо понимать, что диктатор Лукашенко давно проводит игру за спиной Путина. Он понимает, что целью Путина и российской элиты на протяжении 20 лет было превратить его в минского секретаря обкома. Он отчаянно сопротивлялся и нашел такого союзника в лице Китая. А Китай рассматривает территорию Беларуси как отличный хаб для своего проникновения, прежде всего экономического, в Европу. Поэтому в какой-то степени Китай играет роль гаранта суверенного существования Лукашенко в отношении Путина.

О возможности агрессии против государств НАТО, это умываясь холодным потом Путин думает и российский генеральный штаб о возможности войны с НАТО. Посмотрим, все же одна украинская армия, которая более-менее, однако не так, как нам хотелось бы, снабжается украинским оружием, на уровне снабжается как минимум, как и вторая армия. Представьте себе потенциал, хотя бы еще одной Польши.

Предположим, что завтра против России воюют вооруженные силы и Польши, и Украины – этого ли добивается Россия?

Это сплошной шантаж, но этот шантаж может окончиться плохо для Путина. Потому что поляки к этому готовы, и они готовы поднимать ставки. В сентябре наверняка начнется любимое упражнение Лукашенко и Путина – забрасывать «мигрантов», изображать которых может любой желающий. На этот раз поляки будут отвечать более решительно - просто будут уничтожать людей, пересекающих границу. И если придет эскалация, поляки готовы повысить ставки и применить свои вооруженные силы. Это читается как в их действиях, так и в заявлениях руководителей.

Доходят довольно странные сигналы, которые регулярно опровергаются. Несколько дней назад мы в Украине переживали очень болезненно не до конца верно интерпретированное заявление, опубликованное в норвежской газете. Поступило огромное опровержение со стороны НАТО, что не будет вступления в НАТО в обмен на наши суверенные территории, захваченные путинскими фашистами.

Знаете, я был не то что поражен, я понимал, почему такое происходит. Но меня поразила мгновенная реакция НАТО на всех уровнях – отрицание этого неудачного выражения норвежского чиновника. Оно было интерпретировано заголовками в норвежской прессе «Обменять территорию на НАТО»…

Желтая пресса это называется.

Но важен уровень отрицания и опровержения. Потому что в Украине уже возникли версии сразу, что это не случайная оговорка случайного чиновника, это политика НАТО, специально тестируют. Ну, вам что нужно – до Кирби из Совета по национальной безопасности все самые решительные? А почему так происходит? Это изменилась всеобщая атмосфера в Вашингтоне, переговоры схватили за руку эту группу Бернса – Салливана. Схватили за руку замечательные, как я их назвал, украинские штирлицы, добывшие и обнародовавшие протоколы так называемых переговоров Тома Грэма с российскими ближайшими советниками Путина в Москве, скандальных переговоров.

И теперь Салливан и Бернс вынуждены ежедневно заявлять, что не имеют никакого отношения к миссии Грэма.

Так же в известном фильме «Семнадцать мгновений весны». Помните эту историю, в чем заключался подвиг этого советского Штирлица – он сорвал переговоры Соединенных Штатов с гитлеровским рейхом.

Когда генерал СС Вольф долго и скучно вылизывал языком американские сапоги, прося «помогите нам хорошо сдаться». На простом языке. Это происходило в Швейцарии. Кстати, генерал СС Вольф пережил очень многих и умер в конце 1970-х или даже в 1980-х.

Он был очень доволен исполнением своей роли актером Лановым и присылал ему какие-то подарки по этому поводу. Здесь то же самое. 27-го в Moscow Times были обнародованы эти протоколы современных Вольфа и Даллеса. Роль Даллеса исполнял Грэм как посланник Салливана. А у россиян уровень переговоров был выше, чем генерал Вольф. Первую встречу Грэм провел с Лавровым в Нью-Йорке 24 апреля. Это был день стыда для Организации Объединенных Наций – когда Лавров, военный преступник, приехал на заседание Совета Безопасности. В тот же день, когда это было опубликовано, Салливан был вынужден опровергать: ничего не знаем, наш принцип – ничего об Украине без Украины. Они теперь это повторяют каждый день. Поэтому не случайна эта реакция на неудачную формулу, предложенную норвежским чиновником НАТО.

Более того – изменилась тональность прессы, это очень важно для наших слушателей, немного остановлюсь. Весь июнь-июль было противно, потому что основной нарратив американской прессы был таков: украинцы, конечно, жертва агрессии, мы им сочувствуем, но они никогда не смогут победить россиян, их наступление захлебывается, не отвечает ожиданиям, поэтому нужны переговоры в конце концов. И те же модели о прекращении огня, какая часть территории остается в руках Путина, и это он продает своему глубинному народу как почетную ничью, даже какую-то победу, и остается у власти. Вот такая была концепция, но после этих разоблачений вынуждены были измениться. На последней неделе, обращаю внимание, в крупнейших газетах как Республиканской, так и Демократической партии. В The Wall Street Journal, во-первых, замечательная статья Болтона была, просто атаковавшая эту концепцию Бернса и Салливана, которые стремятся не допустить победы Украины, не допустить поражения России.

Часть республиканцев сейчас будет активно «хватать за ляжки» демократов, обвиняя их накануне президентских выборов. Да, это шанс для нас.

Прекрасный повод. Я вам обещаю: сейчас конгресс вернется с каникул – там будут слушания о тайных переговорах Грэма с подачи Салливана в Москве.

Новый нарратив: конечно, эта фаза наступления не полностью решит вопрос полного освобождения оккупированных территорий, потому что нет авиации, - это признает New York Times. И не потому, что украинцы плохи. Раньше нарратив был какой – мы им предоставили все необходимое, помните эту фразу?

Нет, сейчас говорят – это определенный переворот внутри американской администрации, потому что в последние два месяца было полное доминирование группы любителей путинской власти.

Сейчас они вынуждены отступать, и это большая победа украинской дипломатии и тех замечательных украинских штирлицев, которые добыли протоколы и обнародовали их.

Кто, по вашему мнению, мог бы с российской, кремлевской стороны вести эти переговоры, чтобы они выходили именно на Путина? Доступ – это Шойгу, Патрушев и вообще преступный российский совбез.

Многие называют Патрушева. Во-первых, многое показал так называемый мятеж Пригожина: за ним стояли влиятельные фигуры. Результат мятежа показал, что его поддерживает и военная разведка. Мы видели, как они любезно беседовали на лавочке захваченного Пригожиным штаба Южного военного округа с замглавы ГРУ Алексеевым. Которого, кажется, сослали в Африку после этого. И, конечно, ФСБ, потому что контрразведка ФСБ должна была прекратить этот марш Пригожина и уничтожить, указания были выполнены. Поэтому многие с ФСБ связывают, естественно, Патрушева. Почему я отвергаю эту фигуру? Они все невысокого уровня, но этот полный идиот. Когда он где-то выступает, помните, как он со счастливым лицом несколько дней рассказывал, что радиоактивное облако двигается на Варшаву, после того как взорвался склад снарядов для Safegard с обедненным ураном. И было видно, что он в это верит. Да они все идиоты, понимаете?

А начальник службы внешней разведки Нарышкин, что начал нести!

Вы сняли у меня с языка – тоже он верил в тот бред, который рассказывал вчера или позавчера о том, что Бог создал Нарышкина по образу и подобию своему, а теперь какие-то западные извращенцы-гинекологи пытались его изнасиловать, и он боится в Европу ездить, за жопу боится. Это же бред.

Или Шойгу, приведшему две причины, или задачу, СВО. Зачем они начали войну – чтобы освободить своих пленных и чтобы не допустить ударов по Москве и Кремлю. Так удары по Москве и Кремлю теперь каждый день происходят. Все-таки кто-то умнее должен быть. Мне кажется, что главным образом заговор плетет Юрий Ковальчук, самый близкий к Путину человек, его гуру, вдохновивший его на эту идею.

А эмиссарами по переговорам – кто бы на себя примерил мундир генерала Вольфа?

Читайте внимательно эти переговоры Грэма, опубликованные в газете Moscow Times, а на русском в нескольких моих статьях. Там две очень интересные части. Первая часть – это предательство Соединенных Штатов, которые они предлагают. Грэм приехал с предложением, что Крым, естественно, остается, а в четырех так называемых республиках, ставших частью России по Конституции, проводятся новые референдумы, на которых люди выскажутся – капитуляция, если одним словом.

А вторая часть – он описывает, как отреагировали его собеседники. Он прямо говорит: я сидел напротив высших путинских чиновников и советников, и они мне говорили странные вещи, что да, мы понимаем, что война была ошибкой, и мы согласны с вашим планом, но Путин на это не соглашается. Понимаете? Да и другие сигналы говорят о том, что у Путина резко изменились основы после мятежа Пригожина, который считают неудачным. На самом деле он удачен, он достиг целей, к которым стремились люди вокруг Ковальчука, - резкое ослабление власти Путина, понимание бессмысленности и обреченности войны, на чем всегда настаивал Пригожин в своих выступлениях. Некоторые трактуют Пригожина как ястреба, который боролся против «мягкого» Путина, чтобы еще жестче вести войну. Читайте его выступления – он не только критиковал Шойгу. Он говорил: не мы развязали эту бессмысленную войну. И эти люди, о которых вы спрашивали, можно говорить о персоналиях, а Грэм о них говорит в общем, - они сидели напротив Грэма и они ему говорили: да, мы согласны с вашим планом, но помешает Путин – он хочет продолжать войну, потому что он боится, что даже в случае заключения почетной ничьей он все равно не удержится у власти. Он удержится у власти, пока идет война. И Грэм заканчивает фразой, будто сообщает своему руководству: я считаю, что мы должны опираться на этих людей, которые готовы принять наш план, и

насколько я их понял, в случае сопротивления Путина они готовы его убрать, нам остается прикинуть, кто там сидел и кто эти люди.

А махачкалинский сценарий обладает свойством расширения?

Это будет с каждой такой новой ситуацией расширяться. Особенно если Путин в своем безумии все же рискнет вводить в сентябре мобилизацию. Понимаете, как я представляю, я вам уже говорил о своей грубой социальной схеме России по отношению к войне: примерно 10% населения – убежденные z-фашисты, требующие уничтожать, громить, превращать Киев в котлован и т.д. Приблизительно такое же количество, 10-15%, - убежденные противники войны. Основная масса колеблющихся людей где-то 80%, которые, да, – в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых наступлениях, которые они планируют. Поэтому объявление мобилизации, почему его и оттягивают до последнего мгновения, просто возмутит эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими.