Украинские селекционеры вдвое увеличили урожайность пшеницы
Благодаря селекционерам НААН за последние 15 лет урожайность пшеницы удалось увеличить вдвое
С таким заявлением выступил президент Национальной академии аграрных наук Украины Ярослав Гадзало, передает Еспресо.TV .
Селекционирование 135 различных сортов озимых происходит на 80 000 участках Мироновского института пшеницы имени Василия Ремесла Киевской области.
Ученые и дальше работают над новыми сортами, которые будут более устойчивыми к температурам, вредителям или болезням.
"Пшеница – стратегический продовольственный товар. Поэтому селекционеры продолжают выводить новые сорта, благодаря этому за последние 15 лет урожайность пшеницы удалось увеличить вдвое", – приводятся его слова на сайте НААН.
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Вместе с тем, пока людей на Земле увеличивается быстрее, чем растет урожайность на полях.
"Прогнозируется, что к 2050 году на Земле будет проживать 10 млрд человек. А темпы селекционного прироста в половину меньше, чем нужно, чтобы удовлетворить потребности в продовольствии", - говорит заместитель директора Мироновского Института пшеницы Владимир Гудзенко.
При этом глобальный продовольственный кризис Украине пока не угрожает, уверяют в НААН.
"Климатические условия и плодородные почвы Украины позволяют выращивать и экспортировать по всему миру не только зерновые, но и овощи, картофель, фрукты, ягоды и т.д.", - отмечают ученые.
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