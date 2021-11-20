Украинские селекционеры вдвое увеличили урожайность пшеницы

С таким заявлением выступил президент Национальной академии аграрных наук Украины Ярослав Гадзало, передает Еспресо.TV .



Селекционирование 135 различных сортов озимых происходит на 80 000 участках Мироновского института пшеницы имени Василия Ремесла Киевской области.



Ученые и дальше работают над новыми сортами, которые будут более устойчивыми к температурам, вредителям или болезням.



"Пшеница – стратегический продовольственный товар. Поэтому селекционеры продолжают выводить новые сорта, благодаря этому за последние 15 лет урожайность пшеницы удалось увеличить вдвое", – приводятся его слова на сайте НААН.



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Вместе с тем, пока людей на Земле увеличивается быстрее, чем растет урожайность на полях.



"Прогнозируется, что к 2050 году на Земле будет проживать 10 млрд человек. А темпы селекционного прироста в половину меньше, чем нужно, чтобы удовлетворить потребности в продовольствии", - говорит заместитель директора Мироновского Института пшеницы Владимир Гудзенко.



При этом глобальный продовольственный кризис Украине пока не угрожает, уверяют в НААН.



"Климатические условия и плодородные почвы Украины позволяют выращивать и экспортировать по всему миру не только зерновые, но и овощи, картофель, фрукты, ягоды и т.д.", - отмечают ученые.





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