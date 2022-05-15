Украинские саперы показали видео уничтожения российской минометной секции
Горные штурмовики уничтожили минометную секцию оккупантов
Об этом сообщило Минобороны Украины в телеграме.
"Закарпатские "бобры" в действии: минометная секция росармии горит после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - отметили в министерстве.
- 9 мая николаевские десантники показали видео уничтожения ккупантов и их техники.
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