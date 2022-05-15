Об этом сообщило Минобороны Украины в телеграме.

"Закарпатские "бобры" в действии: минометная секция росармии горит после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - отметили в министерстве.

9 мая николаевские десантники показали видео уничтожения ккупантов и их техники.

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