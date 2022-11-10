Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Первое и базовое – это разминирование. Оккупанты оставляют после себя неразорвавшиеся тысячи мин и боеприпасов. Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев, прежде всего разминируются дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей, но оккупанты пройдут все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. имели 300 тыс. кв. км опасной для жизни территории", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить.

"Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. кв. км. В частности, это и в самых сложных местах – там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит минирований перед своим уходом, как это сейчас в Херсоне... Плюс леса, плюс огромная площадь полей.

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