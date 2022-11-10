Украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами, - Зеленский
В Украине было заминировано 300 тыс. кв. км – сейчас осталось 170 тыс. кв. км. там, где боевые действия еще продолжаются, где враг еще добавит минирований перед своим уходом
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"Первое и базовое – это разминирование. Оккупанты оставляют после себя неразорвавшиеся тысячи мин и боеприпасов. Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев, прежде всего разминируются дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей, но оккупанты пройдут все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. имели 300 тыс. кв. км опасной для жизни территории", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить.
"Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. кв. км. В частности, это и в самых сложных местах – там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит минирований перед своим уходом, как это сейчас в Херсоне... Плюс леса, плюс огромная площадь полей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.58
-
EUR
Покупка 39.17Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное