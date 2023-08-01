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Украинские саперы обезвредили более 416 тыс. боеприпасов с начала полномасштабного вторжения

1 августа, 2023 вторник
12:11
Война с Россией

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 416 тысяч взрывоопасных предметов с 24 февраля 2022 года

Об этом сообщил спикер ДСНС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Military Media Center.

"У нас всего с 24 февраля осуществлено более 64 тысяч привлечений пиротехнических подразделений, изъято и обезврежено 416 660 единиц взрывоопасных предметов", - сказал он.

Спикер добавил, что это "колоссальные цифры" для Украины. По его словам, среди таких боеприпасов – 3062 единицы авиабомб.

Кроме этого, Хорунжий отметил, что пиротехники ДСНС с начала войны обследовали территорию площадью 91 889 га, из них 132 га были очищены с помощью машин механизированного разминирования.

"Мы в них нуждаемся, и чем больше деоккупируем территорий, тем больше такая потребность будет возникать", - добавил он.

По словам спикера ДСНС, самые масштабные работы по разминированию проводятся в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Также в пресс-центре ДСНС тметили , что только за июль 2023 года украинские саперы обезвредили 10 000 боеприпасов.

"К сожалению, говорить об уменьшении этого показателя мы не сможем еще длительное время. Цифра будет только расти. Потому что враг плотно усеивает нашу землю боеприпасами", - отметили там.

Саперы ДСНС ежедневно работают ради безопасности на деоккупированных территориях. Делают все возможное, чтобы люди не травмировались и не погибали от взрывоопасных предметов.

  • 26 июня стало известно , что в Украине локализуют производство современных машин для разминирования в сотрудничестве с мировым лидером в этой сфере – датской компанией Hydrema.
  • Месяц спустя первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила о договоренности с международными партнерами о выделении Украине $244 млн и спецтехники на нужды гуманитарного разминирования.
Украина
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
ДСНС
Харковщина
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