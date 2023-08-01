Об этом сообщил спикер ДСНС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Military Media Center.

"У нас всего с 24 февраля осуществлено более 64 тысяч привлечений пиротехнических подразделений, изъято и обезврежено 416 660 единиц взрывоопасных предметов", - сказал он.

Спикер добавил, что это "колоссальные цифры" для Украины. По его словам, среди таких боеприпасов – 3062 единицы авиабомб.

Кроме этого, Хорунжий отметил, что пиротехники ДСНС с начала войны обследовали территорию площадью 91 889 га, из них 132 га были очищены с помощью машин механизированного разминирования.

"Мы в них нуждаемся, и чем больше деоккупируем территорий, тем больше такая потребность будет возникать", - добавил он.

По словам спикера ДСНС, самые масштабные работы по разминированию проводятся в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Также в пресс-центре ДСНС тметили , что только за июль 2023 года украинские саперы обезвредили 10 000 боеприпасов.

"К сожалению, говорить об уменьшении этого показателя мы не сможем еще длительное время. Цифра будет только расти. Потому что враг плотно усеивает нашу землю боеприпасами", - отметили там.

Саперы ДСНС ежедневно работают ради безопасности на деоккупированных территориях. Делают все возможное, чтобы люди не травмировались и не погибали от взрывоопасных предметов.