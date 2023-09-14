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Украинские санкции должны стать прозрачными и совместимыми с западными, - National interest

14 сентября, 2023 четверг
18:32
Новости санкции против РФ

Злоупотребление санкционными инструментами в Украине является нерешенной проблемой, которая ставит под угрозу будущее восстановление страны после войны

Об этом говорится в статье ведущего аналитика и руководителя международной программы энергетики, роста и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра Уэсли Александра Хилла, опубликованной в американском издании National interest.

"Западные государства не доверяют санкциям Украины, поскольку доказательства нарушений являются тайными и не предоставляются по запросу о взаимности санкций. Необходимо усилить сотрудничество между украинскими властями и западными органами, применяющими санкции, включая прозрачность доказательств, подлежащих пересмотру в украинских и международных судах" , – говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что санкции, которые Украина ввела против компаний, ведущих бизнес с Россией, являются необходимым инструментом для сокращения потока военных технологий или технологий двойного назначения в российский военно-промышленный комплекс. В то же время, эти ограничения явно имеют коррупционную составляющую, указывает аналитик.

"В непрозрачной украинской политической и бизнес-среде этот инструмент превратился в чрезмерно используемое и политизированное оружие, которым часто злоупотребляют и которое в некоторых случаях не имеет ничего общего с Россией, как утверждают украинские предприниматели, пострадавшие от санкций. Нехватка прозрачности и отсутствие должной правовой процедуры привели к предположениям, что украинский режим санкций не свободен от коррупции и частных интересов", – утверждает автор статьи.

Издание приводит статистику введения санкций в Украине, цитируя руководителя практики международного коммерческого и торгового права (ИКТ) в киевском офисе Baker McKenzie Анну Штепу, которая утверждает, что с начала войны в украинский санкционный список было добавлено более 5 715 физических и 3 153 юридических лиц многие из них попали в список при содействии обхода имеющихся санкций и других ограничительных мер по ведению бизнеса в России. По словам Штепы, в Украине было возбуждено более 2300 уголовных дел только по факту сотрудничества с агрессором.

По мнению автора статьи, существует ряд инструментов, с помощью которых можно решить проблему непрозрачности и коррупционности украинских санкций. К примеру, через применение технологии блокчейн для отслеживания государственных средств.

Аналитик напомнил, что в Украине уже действует Национальное агентство по предотвращению коррупции и Высший антикоррупционный суд, а президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект, которым коррупция будет приравнена к государственной измене. Однако, как указывает эксперт, этого недостаточно. Украина должна усилить свои антикоррупционные усилия, в том числе сделать санкции прозрачными и совместимыми с западными.

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