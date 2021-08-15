Украинские самолеты вернулись с тушения пожаров в Турции
Сегодня, 15 августа 2021 года, авиаторы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вернулись с Турецкой Республики, где они оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров. Миссия выполнена без потерь и осложнений
Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины в городе Нежин Черниговской, рассказывает Еспресо.TV .
На территории Турции ними было совершено 124 сброса воды общим осбягом 992 тонн в очаги пожаров.
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Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.
Украинская помощь Турции продолжалась с 30 июля.
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