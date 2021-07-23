Украинские рэперы KALUSH и SKOFKA выпустили совместный альбом
Группа KALUSH и рэп-исполнитель SKOFKA выпустили новый мини-альбом ЙО-ЙО
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В альбом вошли 7 треков.
"Почему "ЙО-ЙО"? Потому что альбом не несет в себе новизны в треках, хайпа, трендов. Каждый трек в этом альбоме написан о чем-то драгоценном, любимом, о чем-то вечном, прошлом, ностальгическом как ЙО-ЙО", - пишут исполнители.
Также исполнители выпустили клип на песню "Не напрягайся".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное