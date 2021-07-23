Украинские рэперы KALUSH и SKOFKA выпустили совместный альбом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В альбом вошли 7 треков.



"Почему "ЙО-ЙО"? Потому что альбом не несет в себе новизны в треках, хайпа, трендов. Каждый трек в этом альбоме написан о чем-то драгоценном, любимом, о чем-то вечном, прошлом, ностальгическом как ЙО-ЙО", - пишут исполнители.



Также исполнители выпустили клип на песню "Не напрягайся".

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