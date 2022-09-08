Украинские разведчики знают, что оккупанты планируют сделать на ЗАЭС
Украинская военная разведка владеет полной информацией о том, что происходит на территории оккупированной Запорожской АЭС
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
"Военная разведка Украины с начала полномасштабного вторжения вооруженных сил России отслеживает ситуацию вокруг Запорожской АЭС собственными силами и средствами и благодаря обмену с нашими партнерами. Поэтому об оккупантах нам известно почти все - и об их намерениях, даже тех, которые пока начинали воплощаться в жизнь. Мы четко видим действия ядерного террориста, каковым является РФ", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Также он сказал, что в разведке видят "действия, нарушающие гуманитарное право, несущие угрозу жизни мирного населения".
"Это и пытки, и так называемые фильтрационные меры, по сути являющиеся актами геноцида, это принуждение и террор персонала станции, это обстрелы гражданских объектов, ведущихся с территории АЭС и как оккупанты завозят военную технику на территорию ЗАЭС. Украина и мир информацией владеют и принимают необходимые меры", - добавил Андрей Юсов.
- Напомним, Россия не сообщает своим солдатам о ситуации на юге, а "мобилизованных" из "ДНР" без ведома переводят на контракт
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