Украинские разведчики знают, что оккупанты планируют сделать на ЗАЭС

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Военная разведка Украины с начала полномасштабного вторжения вооруженных сил России отслеживает ситуацию вокруг Запорожской АЭС собственными силами и средствами и благодаря обмену с нашими партнерами. Поэтому об оккупантах нам известно почти все - и об их намерениях, даже тех, которые пока начинали воплощаться в жизнь. Мы четко видим действия ядерного террориста, каковым является РФ", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Также он сказал, что в разведке видят "действия, нарушающие гуманитарное право, несущие угрозу жизни мирного населения".

"Это и пытки, и так называемые фильтрационные меры, по сути являющиеся актами геноцида, это принуждение и террор персонала станции, это обстрелы гражданских объектов, ведущихся с территории АЭС и как оккупанты завозят военную технику на территорию ЗАЭС. Украина и мир информацией владеют и принимают необходимые меры", - добавил Андрей Юсов.

Напомним, Россия не сообщает своим солдатам о ситуации на юге, а "мобилизованных" из "ДНР" без ведома переводят на контракт

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb