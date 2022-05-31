Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками ДШВ успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - отметили в Генштабе.

Напомним, в Генштабе назвали потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину. С 24 февраля по 31 мая оккупанты потеряли около 30 500 человек среди военных, танков 1 358, боевых бронированных машин 3 302, артиллерийских систем 649

Оккупанты ведут штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях

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