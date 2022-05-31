Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов
Разведчики Десантно-штурмовых войск Ввооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками ДШВ успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов", - отметили в Генштабе.
- Напомним, в Генштабе назвали потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину. С 24 февраля по 31 мая оккупанты потеряли около 30 500 человек среди военных, танков 1 358, боевых бронированных машин 3 302, артиллерийских систем 649
- Оккупанты ведут штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное