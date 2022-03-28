Украинские разведчики рассекретили имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе

"Каждый европеец должен знать их имена!", - написали украинские разведчики и обнародовали список из 620 сотрудников ФСБ (Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные).

Ознакомиться с именами российских агентов можно по ссылке .

Напомним , украинская разведка обнародовала список бурят, которые воюют против Украины.

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