Украинские разведчики рассекретили имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе
ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы
"Каждый европеец должен знать их имена!", - написали украинские разведчики и обнародовали список из 620 сотрудников ФСБ (Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные).
Ознакомиться с именами российских агентов можно по ссылке .
- Напомним , украинская разведка обнародовала список бурят, которые воюют против Украины.
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