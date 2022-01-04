Украинские разведчики проводят учения по ближнему бою у оккупированного Крыма: ВСУ показали фото

Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.



По легенде бойцы выходят в разведку на неразведанную дорогу.



"После выдвижения на огневой рубеж бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности", - рассказал офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко.







Разведчики отработали элемент ближнего боя - налет. Это способ разведки, когда военные нападают внезапно, чтобы захватить документы и образцы вооружения.







"Каждый разведчик, входящий в состав боевой группы, должен быть обучен подобным приемам ведения разведки. Только благодаря постоянной подготовке можно добиться результатов при накоплении опыта в тактике", - сказал подполковник Холявко.





Напомним, разведка сообщила, что на новогодние праздники россияне увеличили количество снайперов на Донбассе и провели тренировки по управлению огнем артиллерии.



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