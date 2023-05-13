Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя.

Теперь украинские разведчики получат 105 беспилотников.

В ведомстве отметили, что БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать враждебные цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость – до 72 км/ч. Продолжительность одного полета – 120 минут. Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector во время боевых миссий может в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и передавать критически важную разведывательную информацию на землю.