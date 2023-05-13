Украинские разведчики получат 105 БПЛА от Германии
Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя.
Теперь украинские разведчики получат 105 беспилотников.
В ведомстве отметили, что БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать враждебные цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость – до 72 км/ч. Продолжительность одного полета – 120 минут. Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector во время боевых миссий может в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.
Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и передавать критически важную разведывательную информацию на землю.
- Благодаря донатам на фандрейзинговую платформу UNITED24 Армия дронов доставила военнослужащим на фронт 2124 беспилотника, планируется создать 60 ударных рот.
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