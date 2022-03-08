Украинские разведчики показали жетоны уничтоженных "вагнеровцев", воюющих в составе российской армии
Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержали надписи на арабском, английском и французском языках
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Еспресо.TV .
"Пополняя резервы оккупационных войск, Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ППК "Лига" (ПВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом, в частности , свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов", - говорится в сообщении украинских разведчиков.
ППК "Вагнер" российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности, на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.
Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ПИК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ППК "Вагнер".
- Напомним, ППК "Вагнер" связывают с именем личного повара Путина Евгения Пригожина, в отношении которого введены санкции, как представитель ближайшего окружения президента России.
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