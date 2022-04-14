Украинские разведчики освободили двух пилотов из плена российских оккупантов

Об этом сообщает ГУР МО.

"Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами", - пишут разведчики.

Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно".

Также пилоты рассказали, что в пунктах содержания постоянно продолжались изнурительные допросы. Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды относительно того, что Украину придумал Ленин: "Заставляли записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части по кусочку. Вспоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности".

Однако российские офицеры даже при допросах признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей достичь не удалось.

"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине нациков", - говорит Иван Пепеляшко. - Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. ..."

По возвращении из плена пилотов встретил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу нашего государства, прикрываясь своими учениями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb